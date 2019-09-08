Українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках
"Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40.7%", - повідомиляють в НБУ.
Також у Нацбанку зафіксували зростання обсягів депозитів бізнесу - на 1,9%, а ставки за цими депозитами зменшилися до 13,4% річних.
Там додають, що нарощення депозитів дозволило банкам збільшити обсяги кредитування. Наразі кредити, які банки видають населенню, є найприбутковішою діяльністю банків, яка забезпечує їм левову частину доходів.
Раніше опитані НБУ банки повідомляли, що планують збільшити обсяги кредитування населення.
Раніше повідомлялось, що за підсумками 2018 року обсяги депозитів населення у банках зросли на 10%.
Нагадаємо, що за липень міжнародні резерви України виросли на більш ніж мільярд доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн