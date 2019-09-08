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Українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках

"Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40.7%"
У другому кварталі 2019 року обсяг депозитів населення у банках зріс на 5,9%, а обсяги кредитів, які українці брали у банках - на 6,6%.
Українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках Фото: akbo.info

"Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40.7%", - повідомиляють в НБУ.

Також у Нацбанку зафіксували зростання обсягів депозитів бізнесу - на 1,9%, а ставки за цими депозитами зменшилися до 13,4% річних.

Там додають, що нарощення депозитів дозволило банкам збільшити обсяги кредитування. Наразі кредити, які банки видають населенню, є найприбутковішою діяльністю банків, яка забезпечує їм левову частину доходів.

Раніше опитані НБУ банки повідомляли, що планують збільшити обсяги кредитування населення.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2018 року обсяги депозитів населення у банках зросли на 10%.

Нагадаємо, що за липень міжнародні резерви України виросли на більш ніж мільярд доларів.

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