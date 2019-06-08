За липень міжнародні резерви України виросли на більш ніж мільярд доларів, - Нацбанк
Станом на початок серпня 2019 року золотовалютні резерви України складають 21,84 мільярда доларів (у доларовому еквіваленті). За місяць вони виросли на 5,8% переважно завдяки активному скуповуванню надлишків валюти на ринку, йдеться в "Громадське".
Завдяки збільшеному попиту іноземців на облігації України, НБУ викупив протягом липня 1,27 мільярда доларів. Також надходженню валюти до міжнародних резервів сприяла сприятлива ситуація на світових ринках та високі ціни на товари, які Україна експортує.
Водночас, завдяки падінню курсу долара, Нацбанк переоцінив деякі валютні цінності, які містяться у резервах, через що їхній обсяг довелося зменшити на 56,6 мільйона доларів.
"Станом на 01 серпня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", — повідомляють у Нацбанку.
Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) — це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.
Нагадаємо, 5 серпня в Україні стартувало запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN.
З цього дня всі нові банківські рахунки будуть відкриватися відповідно до цього стандарту.
Читайте також: У Порошенка відреагували на нові провадження: Портнова чекає розчарування
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн