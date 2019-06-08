За липень міжнародні резерви України виросли на більш ніж мільярд доларів, - Нацбанк

За липень 2019 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів зріс на $1,2 млрд порівняно з червнем

Такі дані наводить Національний банк України.

Станом на початок серпня 2019 року золотовалютні резерви України складають 21,84 мільярда доларів (у доларовому еквіваленті). За місяць вони виросли на 5,8% переважно завдяки активному скуповуванню надлишків валюти на ринку, йдеться в "Громадське".

Завдяки збільшеному попиту іноземців на облігації України, НБУ викупив протягом липня 1,27 мільярда доларів. Також надходженню валюти до міжнародних резервів сприяла сприятлива ситуація на світових ринках та високі ціни на товари, які Україна експортує.

Водночас, завдяки падінню курсу долара, Нацбанк переоцінив деякі валютні цінності, які містяться у резервах, через що їхній обсяг довелося зменшити на 56,6 мільйона доларів.

"Станом на 01 серпня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", — повідомляють у Нацбанку.

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) — це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.

Нагадаємо, 5 серпня в Україні стартувало запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN.

З цього дня всі нові банківські рахунки будуть відкриватися відповідно до цього стандарту.

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