У Порошенка відреагували на нові провадження: Портнова чекає розчарування
"Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року. На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві", - повідомляє УП.
У прес-службі звернули увагу, що першим новину про чергове розслідування справи відносно Порошенка повідомив Портнов, а "вже потім її слухняно пережувала прес-служба ДБР".
"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, прес-служба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов", - йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі додали, що відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин є і в Україні.
"Те, що на загал виглядає як інформаційний тролінг та спам з боку Портнова – насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування", - підсумували у прес-службі "ЄС".
Нагадаємо, що Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
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