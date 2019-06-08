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ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах

"Буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону"
Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах Фото: з вільних джерел

Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного переправлення Порошенка через держкордон з використанням підроблених документів, повідомляє УП.

"Буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).

5 серпня заступник глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив в своєму Telegram-каналі, що ДБР відкрило провадження через його заяву. 

Нагадаємо, що Петро порошенко 25 липня прибув на допит у ДБР.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка. У Бюро кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах.

Нагпередодні 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча в Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит з 25 липня на 14-те.

У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають - п'ятий президент має з’явитися у четвер на допит у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

 

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