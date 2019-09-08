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Зеленського запросили до Білого дому, - Трамп

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому"
Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення відвідати Білий дім, а зустріч Президента США з главою Української держави може відбутись незабаром.
Зеленського запросили до Білого дому, - Трамп Фото: gettyimages.com

Президент США назвав Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що Президент України домовиться з Путіним,  повідомляє "Голос Америки".

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - зазначив Трамп.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

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