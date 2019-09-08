Зеленського запросили до Білого дому, - Трамп
Президент США назвав Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що Президент України домовиться з Путіним, повідомляє "Голос Америки".
"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - зазначив Трамп.
Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США.
Нагадаємо, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.
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