Зеленського закликали оприлюднити декларацію
Таку вимогу активісти громадського руху ЧЕСНО і надіслали йому відповідного листа.
"А тепер серйозно. Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік", — заявили в організації.
А тепер серйозно.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 квітня 2019 р.
Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.
Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.
Share, будь ласка pic.twitter.com/XhhuqAyHEA
Оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, Зеленський декларував свої доходи за 2017 рік, адже обов’язковим є декларування статків за попередній рік. Декларацію за 2018 рік Зеленський не оприлюднював.
Чинний президент України Петро Порошенко у декларації за 2018 рік вказав 1,55 мільярда гривень доходів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію