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Зеленського закликали оприлюднити декларацію

А тепер серйозно. Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію
Кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського закликали оприлюднити декларацію за минулий рік.
Зеленського закликали оприлюднити декларацію Володимир Зеленський

Таку вимогу активісти громадського руху ЧЕСНО і надіслали йому відповідного листа.

"А тепер серйозно. Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік", — заявили в організації.

Оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, Зеленський декларував свої доходи за 2017 рік, адже обов’язковим є декларування статків за попередній рік. Декларацію за 2018 рік Зеленський не оприлюднював.

Чинний президент України Петро Порошенко у декларації за 2018 рік вказав 1,55 мільярда гривень доходів.

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05 04 2019 12:43
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