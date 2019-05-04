Кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського закликали оприлюднити декларацію за минулий рік.

Таку вимогу активісти громадського руху ЧЕСНО і надіслали йому відповідного листа.

"А тепер серйозно. Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік", — заявили в організації.

А тепер серйозно.



Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.



Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.



Share, будь ласка pic.twitter.com/XhhuqAyHEA — ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 квітня 2019 р.

Оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, Зеленський декларував свої доходи за 2017 рік, адже обов’язковим є декларування статків за попередній рік. Декларацію за 2018 рік Зеленський не оприлюднював.

Чинний президент України Петро Порошенко у декларації за 2018 рік вказав 1,55 мільярда гривень доходів.