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Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію та Ватикан і зустрінеться з Папою Римським

Також заплановані зустрічі з президентом Серджо Маттареллою і прем'єром Джузеппе Конте
Президент України Володимир Зеленський 7 лютого відвідає Італію.
Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію та Ватикан і зустрінеться з Папою Римським Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті Офісу президента,передає LB.ua.

Під час візиту заплановані зустрічі Зеленського з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

Також 8 лютого відбудеться офіційний візит Зеленського до Ватикану.

"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.

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06 02 2020 13:40
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