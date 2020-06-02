ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський 7 лютого відвідає Італію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію та Ватикан і зустрінеться з Папою Римським
Також заплановані зустрічі з президентом Серджо Маттареллою і прем'єром Джузеппе Конте
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Офісу президента,передає LB.ua.
Під час візиту заплановані зустрічі Зеленського з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем'єр-міністром Джузеппе Конте.
Також 8 лютого відбудеться офіційний візит Зеленського до Ватикану.
"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.
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