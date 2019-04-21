ПОЛІТИКА НОВИНИПісля офіційного закриття виборчих дільниць в Україні та оприлюднення попередніх результатів екзит-полів кандидат у президенти Володимир Зеленський виступив із промовою у своєму штабі. Зеленський подякував усім, хто підтримував його і пожартував, що тепер "Квартал 95" може називатись "Квартал 73".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський - країнам пострадянського простору: "Подивіться на нас. Все можливо"
"Я просто хочу сказати дякую"
Фото: interfax.com.ua
Зеленський подякував своїм дітям та усій своїй родині, також усій своїй команді та штабу.
Також кандидат у президенти відзначив у своїй подяці військових на Донбасі та волонтерів.
Зеленський пожартував, що тепер "Квартал 95" може називатись "Квартал 73" (відповідно до попередніх результатів виборів, Зеленський набрав 73% голосів).
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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21 04 2019 20:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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