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Зеленський - про темпи COVID-вакцинації в Україні: Питання зараз не в кількості

Президент Володимир Зеленський заявив, що в країні є вакцина проти коронавірусної хвороби, і висловив бажання, аби в Україні було більше людей, котрі б хотіли вакцинуватися.
Зеленський - про темпи COVID-вакцинації в Україні: Питання зараз не в кількості Фото: з вільних джерел

Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз в Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Це важливо. Важливо на своєму прикладі показувати людям, що це безпечно. І хочу вам сказати, я стою зараз перед вами, і мені здається - живий і здоровий, тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила більш швидкими кроками. Це дуже для нас важливо. Поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є. Питання зараз не в її кількості”, - сказав Зеленський.

Він нагадав про електронну платформу на порталі “Дія”, де можна записатися на щеплення проти коронавірусної хвороби.

“У перший день було близько 40 тисяч зареєстрованих людей, які хочуть вакцинуватися. Тобто вакцинація в Україні піде, люди повірять, коли будуть бачити результат”, - переконаний Президент.

Зеленський нагадав, що в Україну прибули 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.

За його словами, це "одна з найкращих вакцин, я вважаю, якісна вакцина, принаймні хочу в це дуже вірити". "І ми проговорювали з точки зору постачання вакцин з країн Європейського Союзу. Ми є учасниками програми COVAX. В рамках цієї програми ми очікуємо до кінця другого кварталу, принаймні такі очікування і так стверджують наші партнери, отримати від двох, мені здається, 2,8 - 3,2 мільйона доз AstraZeneca, а також - 117 тисяч ( доз - ред.) найближчим часом вакцини Pfizer”, - розповів Зеленський.

Він повідомив, що Україна розраховує на підтримку країн Європейського Союзу. “Я мав розмову з президентом Польщі Дудою... ми розраховуємо на 1,2 млн (доз - ред.) від Польщі вакцини AstraZeneca. При цьому ми повинні також розраховувати і на себе, не тільки на країни Європейського Союзу. Ми дійсно працюємо в цьому напрямку, працюємо і над прямими контрактами. Тому що ми не знаємо, коли це все закінчиться, і в принципі не в Україні, а у світі”, - сказав Зеленський.

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03 03 2021 15:46
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