Зеленський розповів, чому вакцинувався попри перенесений COVID-19
Про це він розповів у ході вакцинації під час робочої поїздки до Луганської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За даними ОП, Президент зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом із військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.
"Щеплення обов’язкове. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", - зауважив Зеленський.
Зазначається, що перед щепленням Президент дав письмову згоду на отримання вакцини, йому також повідомили про можливий побічний ефект - підвищення температури.
"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", - додав Зеленський.
Водночас він висловив переконання, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.
"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). - Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина - це реальний шлях повернення до нормального життя", - підкреслив Президент.
У свою чергу військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд - поміряли температуру, тиск та сатурацію.
Після щеплення, за інформацією ОП, усі почувалися добре.
"Я вирішила: якщо матиму щеплення вакциною, то буде імунітет, буде добре", - зазначила військовослужбовець ЗСУ Аліна.
Військові зауважили, що процедура була безболісною.
"Звісно, у кожного своя думка, але вважаю, що вакцину робили розумні люди. Почуваюся нормально, як і до щеплення", - сказав один із військовослужбовців.
Водночас в ОП додали, що у рамках поїздки Президент ушанував пам’ять медиків, які загинули, рятуючи життя українських військовослужбовців. Президент поклав квіти до пам’ятного знака на честь загиблих.
Читайте також: Єврокомісія готова надати пропозиції щодо COVID-паспортів уже в березні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?