Зеленський розповів, чому вакцинувався попри перенесений COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на вже перенесену хворобу COVID-19, має дуже низький рівень антитіл, та закликав усіх обов’язково робити щеплення.

Про це він розповів у ході вакцинації під час робочої поїздки до Луганської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За даними ОП, Президент зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом із військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

"Щеплення обов’язкове. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", - зауважив Зеленський.

Зазначається, що перед щепленням Президент дав письмову згоду на отримання вакцини, йому також повідомили про можливий побічний ефект - підвищення температури.

"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", - додав Зеленський.

Водночас він висловив переконання, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.

"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). - Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина - це реальний шлях повернення до нормального життя", - підкреслив Президент.

У свою чергу військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд - поміряли температуру, тиск та сатурацію.

Після щеплення, за інформацією ОП, усі почувалися добре.

"Я вирішила: якщо матиму щеплення вакциною, то буде імунітет, буде добре", - зазначила військовослужбовець ЗСУ Аліна.

Військові зауважили, що процедура була безболісною.

"Звісно, у кожного своя думка, але вважаю, що вакцину робили розумні люди. Почуваюся нормально, як і до щеплення", - сказав один із військовослужбовців.

Водночас в ОП додали, що у рамках поїздки Президент ушанував пам’ять медиків, які загинули, рятуючи життя українських військовослужбовців. Президент поклав квіти до пам’ятного знака на честь загиблих.

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