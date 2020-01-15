Зеленський - родичам загиблих в Ірані: Декількох українців уже ідентифікували

"Наразі декілька наших громадян ідентифіковано… Ми сподіваємося, що тіла загиблих повернуться 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родичами 11 українських громадян, які загинули внаслідок трагедії з літаком компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, повідомляє "Українська правда".

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Наразі декілька наших громадян ідентифіковано… Ми сподіваємося, що тіла загиблих повернуться 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями".

Деталі: Голова держави повідомив, що в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.

Він наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тисяч грн.

Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

Фото: Українська правда

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