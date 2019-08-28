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Зеленський анонсував аудит усіх житлових будинків України

Президент прокоментував обвалення житлового будинку в Дрогобичі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих у результаті обвалу житлового будинку в Дрогобичі у Львівській області та анонсував проведення аудиту всіх житлових будинків.
Зеленський анонсував аудит усіх житлових будинків України Фото:president.gov.ua

"Цієї ночі в Дрогобичі під завалами під'їзду чотириповерхового будинку обірвалися життя двох людей. До роботи на місці трагедії залучені всі необхідні сили місцевих рятувальників, кілька людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв'язок за допомогою мобільних телефонів. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати", - написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Окрім того, президент повідомив, що на цей момент є дві версії трагедії: вибух побутового газу та зношеність дерев'яних перекриттів.

За словами Зеленського, житловий фонд, особливо в невеликих містах, часто в незадовільному стані, капітального ремонту там не було ще з радянських часів.

"Неможливо будувати нову країну, не будуючи, або хоча б капітально не відновлюючи оселі українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні і розробка в найкоротші терміни програми приведення в належний стан старих і зведення нових", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в місті Дрогобичі в результаті вибуху (попередньо - побутового газу) відбулося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх.

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