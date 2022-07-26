Зеленський анонсував другий саміт Кримської платформи

Я запросив (президента Гватемали) Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті

Президент України Володимир Зеленський у понеділок заявив, що цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у режимі онлайн.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у коментарі Крим.Реалії та президент Володимир Зеленський на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

"Я запросив (президента Гватемали) Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті", – сказав Зеленський на пресконференції.

"Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведено онлайн", – зазначила Еміне Джеппар. Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт та інші заходи в рамках "Кримської платформи" міністерство озвучить пізніше.

Нагадаємо: Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.

Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".