НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський у понеділок заявив, що цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у режимі онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський анонсував другий саміт Кримської платформи
Я запросив (президента Гватемали) Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті
Фото: з вільного доступу
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у коментарі Крим.Реалії та президент Володимир Зеленський на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".
"Я запросив (президента Гватемали) Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті", – сказав Зеленський на пресконференції.
"Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведено онлайн", – зазначила Еміне Джеппар.
Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт та інші заходи в рамках "Кримської платформи" міністерство озвучить пізніше.
Нагадаємо: Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.
Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.
Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".
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