Зеленський анонсував нову житлову програму для переселенців
Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє "Громадське".
"[Житло] для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до програми підключений "Нафтогаз". Ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями", - сказав президент.
За його словами, програма "складна", але в цьому році її мають представити.
Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг для окремих категорій громадян.
Запустити фінансовий лізинг планують для медиків, військових, поліцейських, педагогів, а також, імовірно, для переселенців. За словами Тимошенка, у першому півріччі 2021 року влада планує запустити фінансовий лізинг під 5%.
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