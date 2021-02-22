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Зеленський анонсував нову житлову програму для переселенців

За його словами, програма "складна", але в цьому році її мають представити
Президент Володимир Зеленський анонсував початок нової житлової програми для переселенців у межах "Великого будівництва" у 2021 році.
Зеленський анонсував нову житлову програму для переселенців Фото: з вільних джерел

Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє "Громадське".

"[Житло] для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до програми підключений "Нафтогаз". Ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями", - сказав президент.

За його словами, програма "складна", але в цьому році її мають представити.

Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг для окремих категорій громадян.

Запустити фінансовий лізинг планують для медиків, військових, поліцейських, педагогів, а також, імовірно, для переселенців. За словами Тимошенка, у першому півріччі 2021 року влада планує запустити фінансовий лізинг під 5%.

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22 02 2021 14:42
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