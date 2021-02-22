Зеленський анонсував нову житлову програму для переселенців

За його словами, програма "складна", але в цьому році її мають представити

Президент Володимир Зеленський анонсував початок нової житлової програми для переселенців у межах "Великого будівництва" у 2021 році.

Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє "Громадське".

"[Житло] для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до програми підключений "Нафтогаз". Ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями", - сказав президент.

За його словами, програма "складна", але в цьому році її мають представити.

Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг для окремих категорій громадян.

Запустити фінансовий лізинг планують для медиків, військових, поліцейських, педагогів, а також, імовірно, для переселенців. За словами Тимошенка, у першому півріччі 2021 року влада планує запустити фінансовий лізинг під 5%.

Читайте також: З 1,5 млн зареєстрованих переселенців близько половини живуть на окупованій території