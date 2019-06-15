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Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами"
Президент України Володимир Зеленський анонсував "реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу", а також інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.
Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас Фото: president.gov.ua

"Малий і середній бізнес – це кров для організму країни. Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", – заявив Зеленський, повідомляє прес-служба президента

Зеленський зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

"Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – підкреслив він. 

Нагадаємо, що у Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль, в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.

 
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15 06 2019 15:56
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