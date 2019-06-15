Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас
"Малий і середній бізнес – це кров для організму країни. Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", – заявив Зеленський, повідомляє прес-служба президента.
Зеленський зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.
"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – зазначив президент.
Також Зеленський наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.
"Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – підкреслив він.
Нагадаємо, що у Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль, в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.
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