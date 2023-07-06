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ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував свій візит до Праги

06 липня 2023, 20:16
Зеленський анонсував свій візит до Праги
Володимир Зеленський
Також він планує зустрічі з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Там він планує провести ряд перемовин.

Про це повідомляє глава України у Telegram.

"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою", - йдеться у заяві.

Також він планує зустрічі з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО", - написав президент.

Також він повідомив, що буде обговорювати ситуація довкола ЗАЕС, реалізацію "формули миру" та відбудову України.

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

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