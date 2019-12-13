Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада збирається в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старших 80 років.

"Ми придумали цікаву стратегію з підвищенням пенсій для людей за віком", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1", передає LB.ua.

За його словами, істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливе, тому що це 12 мільйонів осіб.

"Спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1100 гривень - пенсіонерам, яким 80+. Це близько 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми будемо знижувати: 75+, 70+ і далі", - сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні в середу підвищив тариф на доставку пенсій і соціальної допомоги, який не змінювався з 2004 року.