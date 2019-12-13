БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський заявив, що влада збирається в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старших 80 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років
Розмір виплат збільшиться на 400-1100 гривень
Фото: Прес-служба Володимира Зеленського
"Ми придумали цікаву стратегію з підвищенням пенсій для людей за віком", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1", передає LB.ua.
За його словами, істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливе, тому що це 12 мільйонів осіб.
"Спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1100 гривень - пенсіонерам, яким 80+. Це близько 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми будемо знижувати: 75+, 70+ і далі", - сказав він.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні в середу підвищив тариф на доставку пенсій і соціальної допомоги, який не змінювався з 2004 року.
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