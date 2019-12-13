Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років

Розмір виплат збільшиться на 400-1100 гривень
Президент Володимир Зеленський заявив, що влада збирається в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старших 80 років.
Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

"Ми придумали цікаву стратегію з підвищенням пенсій для людей за віком", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1", передає LB.ua.

За його словами, істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливе, тому що це 12 мільйонів осіб.

"Спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1100 гривень - пенсіонерам, яким 80+. Це близько 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми будемо знижувати: 75+, 70+ і далі", - сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні в середу підвищив тариф на доставку пенсій і соціальної допомоги, який не змінювався з 2004 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 12 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.