БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів на засіданні в середу підвищив тариф на доставку пенсій і соціальної допомоги, який не змінювався з 2004 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін підвищив тариф на доставку пенсій
"Укрпошта" більш ніж рік вимагала, щоб їй платили більше
Фото: ukr.segodnya.ua
Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко в телеграмі, передає LB.ua.
З 1 січня 2020 року тариф на доставку пенсій у місті становитиме 1,15% від суми виплати (зараз - 0,79%), а в селах і селищах - 2,3% (зараз - 1,56%).
Компанія "Укрпошта" вже понад рік вимагає підвищити ці тарифи і попереджала, що не буде доставляти пенсії у 2020 році, якщо нинішній розмір збережеться.
У листопаді 2018 року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський говорив, що обґрунтований тариф становить 1,78% для міст і 2,56% для сіл і селищ.
Нагадаємо, що В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.
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