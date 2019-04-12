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Кабмін підвищив тариф на доставку пенсій

"Укрпошта" більш ніж рік вимагала, щоб їй платили більше
Кабінет Міністрів на засіданні в середу підвищив тариф на доставку пенсій і соціальної допомоги, який не змінювався з 2004 року.
Кабмін підвищив тариф на доставку пенсій Фото: ukr.segodnya.ua

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко в телеграмі, передає LB.ua.

З 1 січня 2020 року тариф на доставку пенсій у місті становитиме 1,15% від суми виплати (зараз - 0,79%), а в селах і селищах - 2,3% (зараз - 1,56%).

Компанія "Укрпошта" вже понад рік вимагає підвищити ці тарифи і попереджала, що не буде доставляти пенсії у 2020 році, якщо нинішній розмір збережеться.

У листопаді 2018 року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський говорив, що обґрунтований тариф становить 1,78% для міст і 2,56% для сіл і селищ.

Нагадаємо, що В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.

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04 12 2019 14:00
ТЕГИ: пенсії
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