В Україні зросли мінімальна пенсія і прожитковий мінімум
В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія, повідомляє "Економічна правда".
Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).
Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.
Крім того, в Україні з 1 грудня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття - до 8408 гривень (4 прожиткові мінімуми).
Також збільшаться і різні соціальні виплати, наприклад, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років виросте - з 849,5 до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років - з 1059 до 1109 грн.
Нагадаємо, що уряд зробить "рішучий крок", щоб підняти прожитковий мінімум вище 4 тисяч
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків