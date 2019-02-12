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В Україні зросли мінімальна пенсія і прожитковий мінімум

Крім того, в Україні з 1 грудня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття - до 8408 гривень (4 прожиткові мінімуми)
Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).
В Україні зросли мінімальна пенсія і прожитковий мінімум Фото: з відкритих джерел

В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія, повідомляє "Економічна правда".

Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.

Крім того, в Україні з 1 грудня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття - до 8408 гривень (4 прожиткові мінімуми).

Також збільшаться і різні соціальні виплати, наприклад, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років виросте - з 849,5 до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років - з 1059 до 1109 грн.

Нагадаємо, що уряд зробить "рішучий крок", щоб підняти прожитковий мінімум вище 4 тисяч

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02 12 2019 11:20
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