Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

Кабінет Міністрів на засіданні у пʼятницю, 14 жовтня, затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи становлять 386,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової визначено у сумі 594,4 млрд грн. Раніше повідомлялось, що Українцям підвищили пенсії.

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