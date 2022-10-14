НОВИНИКабінет Міністрів на засіданні у пʼятницю, 14 жовтня, затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи становлять 386,5 млрд грн.
Загальний обсяг видаткової визначено у сумі 594,4 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що Українцям підвищили пенсії.
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14 10 2022 18:55 МЕДІА
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