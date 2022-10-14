CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям підвищили пенсії - в ПФУ розповіли, кому і на скільки
Фото: tass.ru
За третій фінансовий квартал 2022 року в Україні середній розмір пенсії збільшився на 321,75 гривень (+7,3%) ‒ до 4 759,2 гривень.
Таку статистику опублікувала пресслужба Пенсійного фонду України.
Як стверджують у Фонді, всього з початку січня нинішнього року пенсії в країні збільшилися на 767,67 гривень (+19,2%). При цьому, за даними Держкомстату, офіційний рівень інфляції при цьому склав 21,8%.
Крім того, як кажуть у Пенсійному фонді, кількість пенсіонерів у країні станом на 1 жовтня склала 10,7 млн осіб (мінус 300 тисяч порівняно з березнем), з них 2,7 млн — ті люди, які ще працюють. В середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.
У стислому вигляді це виглядає так:
- до 2000 грн - 0,64%,
- з 2001 до 3000 грн - 38,44%,
- від 3001 до 4000 грн - 23,54%,
- від 4001 до 5000 грн - 11,40%,
- від 5001 до 10000 грн - 19,07%,
- понад 10000 грн - 6,91%.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 10 2022 12:30 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ