Українцям підвищили пенсії - в ПФУ розповіли, кому і на скільки

В середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень

За третій фінансовий квартал 2022 року в Україні середній розмір пенсії збільшився на 321,75 гривень (+7,3%) ‒ до 4 759,2 гривень.

Таку статистику опублікувала пресслужба Пенсійного фонду України.

Як стверджують у Фонді, всього з початку січня нинішнього року пенсії в країні збільшилися на 767,67 гривень (+19,2%). При цьому, за даними Держкомстату, офіційний рівень інфляції при цьому склав 21,8%.

Крім того, як кажуть у Пенсійному фонді, кількість пенсіонерів у країні станом на 1 жовтня склала 10,7 млн осіб (мінус 300 тисяч порівняно з березнем), з них 2,7 млн — ті люди, які ще працюють. В середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

У стислому вигляді це виглядає так: