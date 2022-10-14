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Українцям підвищили пенсії - в ПФУ розповіли, кому і на скільки

В середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень
Українцям підвищили пенсії - в ПФУ розповіли, кому і на скільки Фото: tass.ru

За третій фінансовий квартал 2022 року в Україні середній розмір пенсії збільшився на 321,75 гривень (+7,3%) ‒ до 4 759,2 гривень.

Таку статистику опублікувала пресслужба Пенсійного фонду України.

Як стверджують у Фонді, всього з початку січня нинішнього року пенсії в країні збільшилися на 767,67 гривень (+19,2%). При цьому, за даними Держкомстату, офіційний рівень інфляції при цьому склав 21,8%.

Крім того, як кажуть у Пенсійному фонді, кількість пенсіонерів у країні станом на 1 жовтня склала 10,7 млн осіб (мінус 300 тисяч порівняно з березнем), з них 2,7 млн — ті люди, які ще працюють. В середньому пенсія коливається в діапазоні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

У стислому вигляді це виглядає так:

  • до 2000 грн - 0,64%,
  • з 2001 до 3000 грн - 38,44%,
  • від 3001 до 4000 грн - 23,54%,
  • від 4001 до 5000 грн - 11,40%,
  • від 5001 до 10000 грн - 19,07%,
  • понад 10000 грн - 6,91%.
 

 

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14 10 2022 12:30
ТЕГИ: пенсії, пфу
МЕДІА
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