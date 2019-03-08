Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зеленський анонсував зустріч представників МЗС "нормандської четвірки"

Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції"
Наприкінці серпня у Франції має відбутися зустріч у форматі "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.
Зеленський анонсував зустріч представників МЗС "нормандської четвірки" Володимир Зеленський

"Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - розповів Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Попередня зустріч у цьому форматі відбулася 13 липня, тоді перемови проводили зовнішньополітичні радники лідерів "четвірки".

Востаннє лідери четвірки зустрічалися ще восени 2016 року. Відтоді самітів не проводили.    

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2019 22:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.