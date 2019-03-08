CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаприкінці серпня у Франції має відбутися зустріч у форматі "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський анонсував зустріч представників МЗС "нормандської четвірки"
Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції"
Володимир Зеленський
"Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - розповів Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Попередня зустріч у цьому форматі відбулася 13 липня, тоді перемови проводили зовнішньополітичні радники лідерів "четвірки".
Востаннє лідери четвірки зустрічалися ще восени 2016 року. Відтоді самітів не проводили.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2019 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
No articles