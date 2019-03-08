Зеленський анонсував зустріч представників МЗС "нормандської четвірки"

Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції"

Наприкінці серпня у Франції має відбутися зустріч у форматі "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.

"Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - розповів Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Попередня зустріч у цьому форматі відбулася 13 липня, тоді перемови проводили зовнішньополітичні радники лідерів "четвірки".

Востаннє лідери четвірки зустрічалися ще восени 2016 року. Відтоді самітів не проводили.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.