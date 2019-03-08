Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Фото: president.gov.ua

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