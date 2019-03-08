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Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом

"Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом Фото: president.gov.ua

 "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", зазначив Володимир Зеленський повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні Олександр Данилюк розповів про свій візит до США і майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 1 червня в Офісі президента заявили, що Зеленський отримав від президента США запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Раніше представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що переговори із Зеленським є на порядку денному Білого дому, але наразі невідомо, в якому форматі вони відбудуться.

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