НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом
"Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні"
Фото: president.gov.ua
"Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", зазначив Володимир Зеленський повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Напередодні Олександр Данилюк розповів про свій візит до США і майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, 1 червня в Офісі президента заявили, що Зеленський отримав від президента США запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Раніше представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що переговори із Зеленським є на порядку денному Білого дому, але наразі невідомо, в якому форматі вони відбудуться.
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