Зеленський чотири рази проігнорував повістки надіслані під час мобілізації, - ЗМІ

"Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував"

Кандидат у Президенти шоумен Володимир Зеленський проігнорував повістки, надіслані йому під час мобілізації 2014 -2015 років.

Інформацію подає Главком з посиланням на відповідь Міністерства оборони України на депутатський запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, у документі йдеться, що громадянин Зеленський Володимир Олександрович є придатним для військової служби, але службу у ЗСУ не проходив.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах” (адреса у м. Кривий Ріг), стверджується в документі. "Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував".

Нагадує, що 12 квітня народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міноборони, аби там спростували чи підтвердили інформацію, чи ухилявся Зеленський від мобілізації у 2014 році.

У штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.

Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко повідомив ЗМІ, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віддали його мамі. Натомість мати Зеленського заявила, що не отримувала жодних повісток про мобілізацію.