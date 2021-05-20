ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський вважає, що Франція та Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський дорікнув Франції та Німеччині за послаблення позиції щодо Росії
Я відчуваю їх (Ангели Меркель та Еммануеля Макрона) підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії
Фото: з вільних джерел
Про це Зеленський сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я відчуваю їх (Ангели Меркель та Еммануеля Макрона) підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.
За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією та з тиском всередині їхніх країн, бізнесу на них щодо санкцій.
"Це пов’язано у Німеччині, що також є економічний тиск через санкційну політику щодо "Північного потоку-2". Складний, дуже складний вибір", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що "поки що я знаю, що вони підтримують Україну".
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