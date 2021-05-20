Зеленський дорікнув Франції та Німеччині за послаблення позиції щодо Росії

Я відчуваю їх (Ангели Меркель та Еммануеля Макрона) підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція та Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я відчуваю їх (Ангели Меркель та Еммануеля Макрона) підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією та з тиском всередині їхніх країн, бізнесу на них щодо санкцій.

"Це пов’язано у Німеччині, що також є економічний тиск через санкційну політику щодо "Північного потоку-2". Складний, дуже складний вибір", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що "поки що я знаю, що вони підтримують Україну".