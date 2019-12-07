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Зеленський доручив Кабміну знайти гроші для постраждалого від негоди Закарпаття

Кабінет міністрів має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди
Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію наслідків негоди в Закарпатській області, згідно з яким Кабмін має негайно знайти на це кошти.
Зеленський доручив Кабміну знайти гроші для постраждалого від негоди Закарпаття Володимир Зеленський

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті, повідомляє пресслужба офісу президента.

Крім того, органи місцевого самоврядування Закарпаття також мають вирішити питання фінансування та надання допомоги відновленні постраждалих територій.

Раніше через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях. 

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12 07 2019 15:58
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