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Зеленський доручив спростити підключення українців до електромереж

Відповідальними за своє доручення президент зробив міністерку фінансів Оксану Маркарову
Президент України Володимир Зеленський доручив спростити бізнесу та українцям процес підключення до електричних та газових мереж.
Зеленський доручив спростити підключення українців до електромереж Фото: Михаил Палинчак

Відповідне доручення Зеленський дав під час зустрічі з Кабінетом міністрів України, керівництвом Верховної Ради та силових органів, повідомляє "Громадське".

"Спростити порядок та знизити вартість підключення для громадян та бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти", - заявив Зеленський.

Відповідальними за своє доручення президент зробив міністерку фінансів Оксану Маркарову, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, а також голову тарифного регулятора Оксану Кривенко.

Зазначимо, що легкість підключення до мереж, зокрема електричних, є одним з ключових показників, який беруть до уваги представники Світового банку під час складання щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу Doing business. Україна за цим показником посідає 135 місце у світі.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив відновити велику приватизацію. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств повинні відбутися до 1 квітня 2020 року.

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02 09 2019 16:23
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