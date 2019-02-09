Зеленський доручив спростити підключення українців до електромереж
Відповідне доручення Зеленський дав під час зустрічі з Кабінетом міністрів України, керівництвом Верховної Ради та силових органів, повідомляє "Громадське".
"Спростити порядок та знизити вартість підключення для громадян та бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти", - заявив Зеленський.
Відповідальними за своє доручення президент зробив міністерку фінансів Оксану Маркарову, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, а також голову тарифного регулятора Оксану Кривенко.
Зазначимо, що легкість підключення до мереж, зокрема електричних, є одним з ключових показників, який беруть до уваги представники Світового банку під час складання щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу Doing business. Україна за цим показником посідає 135 місце у світі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив відновити велику приватизацію. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств повинні відбутися до 1 квітня 2020 року.
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