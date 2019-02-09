Президент Володимир Зеленський доручив відновити велику приватизацію. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств повинні відбутися до 1 квітня 2020 року.

Про це він сказав на нараді в Офісі президента в понеділок.

Згідно з дорученням Зеленського, до 1 жовтня 2019 року Верховна Рада повинна скасувати закон від 7 липня 1999 року "Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації".

Після цього уряд повинен сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підпадають під приватизацію.

До 1 грудня 2019 року глава держави доручив передати не менш ніж 500 підприємств Фонду держмайна для малої приватизації і реалізації через електронну систему "Prozorro.Продажі", а також почати підготовку великих державних компаній до приватизації із залученням стратегічних радників.

Перший конкурс повинен відбутися щонайпізніше 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що план приватизації 2018 року було виконано лише на 1%. Держава отримала тільки доходи від "малої" приватизації. У результаті замість 21 млрд грн до бюджету надійшло лише 202,9 млн грн.

16 січня Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів "великої" приватизації на 2019 рік. Держбюджет передбачає надходження від приватизації в розмірі 17 млрд гривень.

Раніше, радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики та виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати.