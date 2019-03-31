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Зеленський: екзит-полів багато - переможець один, - ВІДЕО

"Ну що ж, це сталося. 30,4% на одному, 31% на іншому..."
Кандидат в президенти Володимир Зеленський відреагував на результати екзит-полів.
Зеленський: екзит-полів багато - переможець один, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Я бачив кілька екзит-полів. Ну що ж, це сталося. 30,4% на одному, 31% на іншому ... Екзит-полів багато - переможець один", - сказав Зеленський в своєму штабі після оголошення перших результатів соцопитувань на виході з виборчих дільниць, повідомляє LB.ua.

Слоган "Кандидатів багато - президент один" використовувався у виборчій кампанії чинного президента Порошенко.

"Хочу подякувати всім українцям, які голосували не по приколу", - пожартував також Зеленський, нагадавши про заклик музиканта Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

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31 03 2019 20:15
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