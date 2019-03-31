Зеленський: екзит-полів багато - переможець один, - ВІДЕО
"Я бачив кілька екзит-полів. Ну що ж, це сталося. 30,4% на одному, 31% на іншому ... Екзит-полів багато - переможець один", - сказав Зеленський в своєму штабі після оголошення перших результатів соцопитувань на виході з виборчих дільниць, повідомляє LB.ua.
Слоган "Кандидатів багато - президент один" використовувався у виборчій кампанії чинного президента Порошенко.
"Хочу подякувати всім українцям, які голосували не по приколу", - пожартував також Зеленський, нагадавши про заклик музиканта Святослава Вакарчука.
Нагадаємо, за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
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