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Зеленський готує ще один план щодо війни

23 жовтня 2024, 12:04
Зеленський готує ще один план щодо війни
План мають підготувати і представити українцям до кінця року.

Президент України доручив органам влади розробити внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни, який стосуватиметься багатьох сфер – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика тощо.  

Про це повідомляє ВВС Україна

Володимир Зеленський готує ще один план і доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. 

Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента. Як повідомили ВВС Україна кілька джерел у владі, мова йде про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші. 

За задумом президента, він, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна. 

"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", - повідомило джерело в команді Зеленського, який мають підготувати і представити українцям до кінця року. 

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - сказав співбесідник і додав, що це не альтернатива Плану перемоги.

Раніше Держдеп заявив, що США бачать "продуктивні кроки" у Плані перемоги України.

 

план перемогиВолодимир Зеленський

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