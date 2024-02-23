Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський готує візит до Вірменії

23 лютого 2024, 19:49
Зеленський готує візит до Вірменії
Фото: з відкритих джерел
Український президент Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію.

Про це повідомило вірменське видання Factor.am, посилаючись на анонімне джерело.

"Зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена", - пише ЗМІ. 

Поки що ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив і не спростував цю інформацію.

"Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів", – сказав він.

Чи мається він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач сказав, що може лише сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію.

Нещодавно ми писали, що Пашинян заявив: "Ми не союзники росії" у війні проти України.

 

Вірменіявізитзеленський

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється