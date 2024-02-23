Зеленський готує візит до Вірменії

Український президент Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію.

Про це повідомило вірменське видання Factor.am, посилаючись на анонімне джерело.

"Зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена", - пише ЗМІ.

Поки що ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив і не спростував цю інформацію.

"Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів", – сказав він.

Чи мається він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач сказав, що може лише сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію.

Нещодавно ми писали, що Пашинян заявив: "Ми не союзники росії" у війні проти України.