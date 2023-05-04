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ПОЛІТИКА

Зеленський хоче побачити путіна у Гаазі

04 травня 2023, 14:19
Зеленський хоче побачити путіна у Гаазі
У своїй промові глава держави також наголосив, що злочин агресії є первинним злочином росії.

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що лідера держави агресора путіна засудить за воєнні злочини в Україні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги.

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права", - заявив глава держави.

У своїй промові глава держави також наголосив, що злочин агресії є первинним злочином росії, і забезпечити відповідальність за нього можливо лише шляхом створення трибуналу. 

"Початок агресивної війни – це злочин, який відрізняється від решти злочинів тим, що містить у собі усе зло інших злочинів. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу… Тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію покарання за злочин агресії – як гарантію її неповторення", – заявив президент.

"Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдання, посилатися на недоліки існуючого міжнародного права. Натомість маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ці недоліки. Саме це робили ініціатори Нюрнберзького процесу, саме це ми маємо зробити зараз… Не треба боятися – агресор повинен відчути усю повноту справедливості, спрямовану проти нього. Це наша історична відповідальність", – наголосив він. 

Зеленський підкреслив, що очікує повноцінного трибуналу для вищого керівництва рф, розкритикувавши ідею так званого "гібридного" трибуналу. 

Нагадаємо, сьогодні  президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів.

ПутінГаагазеленськийтрибунал

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