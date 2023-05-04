Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зеленський розпочав візит до Нідерландів

04 травня 2023, 11:32
Зеленський розпочав візит до Нідерландів
Джерело:1zahid
Глава держави зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі.

Про це повідомляє прес-секретар президента Сергія Никифорова.

"Розпочалася програма офіційного візиту Президента України до Нідерландів. У Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп", - написав Никифоров.

За його словами, далі буде візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

"Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі", - пише Никифоров.

Крім того, глава держави зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

"Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів", - додав Никифоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ Нідерландів повідомляють, що Зеленський прибув до їхньої держави.

Нідерландизеленський

Останні матеріали

Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється