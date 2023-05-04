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ПОЛІТИКА

ЗМІ Нідерландів повідомляють, що Зеленський прибув до їхньої держави

04 травня 2023, 07:55
ЗМІ Нідерландів повідомляють, що Зеленський прибув до їхньої держави
Володимир Зеленський
Вони очікують його виступу у Гаазі четвертого травня

Президент Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.

Про це повідомляє низка нідерландських ЗМІ – ANP, NOS, Nieuwsuur, RTLnieuws. Вони спираються на інсайдерську інформацію та дані щодо перельоту літака уряду Нідерландів, який сьогодні перебував у Фінляндії. Жодних офіційних підтверджень цій інформації немає.  

Нідерландські ЗМІ, спираючись на свої джерела, повідомляють, що завтра Зеленський виступить із промовою в Гаазі. Вони нагадують, що Нідерланди є одним із ініціаторів трибуналу щодо російської агресії. Саме тут розташовується Міжнародний кримінальний суд, що видав ордер на арешт президента рф владіміра путіна.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже приїздив до Києва для консультацій із Зеленським. Країна підтримує українців після російського вторгнення зброєю, грошима та тренуванням військових. 

Третього травня у Фінляндії, Зеленський закликав якнайшвидше розпочати підготовку 16-го пакету військової допомоги Україні, а також заявив, що найкраща і найпотужніша гарантія безпеки – це членство в НАТО, однак поки триває війна й Україна не є членом Альянсу, Київ потребує гарантій безпекивід партнерів.

зеленськийНідерланди

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