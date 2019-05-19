ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний президент України Володимир Зеленський хоче, щоб у майбутньому "не було переслідувань та насильства з політичних мотивів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський хоче, щоб переслідувань та насильства з політичних мотивів більше не було
"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля"
Фото з вільних джерел
"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - зазначив Володимир Зеленський у Twitter, у День пам’яті жертв політичних репресій. Про це повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що команда новообраного президента Володимира Зеленського має намір у перші 100 днів провести "аудит держави", у тому числі перепис населення, щоб зрозуміти, в якому стані перебуває Україна.
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19 05 2019 15:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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