Зеленський хоче, щоб переслідувань та насильства з політичних мотивів більше не було "Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля"

Новообраний президент України Володимир Зеленський хоче, щоб у майбутньому "не було переслідувань та насильства з політичних мотивів".

Фото з вільних джерел

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - зазначив Володимир Зеленський у Twitter, у День пам’яті жертв політичних репресій. Про це повідомляє "Українська правда". Нагадаємо, що команда новообраного президента Володимира Зеленського має намір у перші 100 днів провести "аудит держави", у тому числі перепис населення, щоб зрозуміти, в якому стані перебуває Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію