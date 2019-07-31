Зеленський хоче, щоб у Черкасах був аеропорт

Президент поцікавився, скільки часу й коштів потрібно для реконструкції аеропорту

Під час робочої поїздки до Черкаської області президент Володимир Зеленський оглянув Черкаський аеропорт.

Зеленський поцікавився, скільки потрібно коштів і часу, щоб повністю завершити комплекс ремонтних робіт. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн гривень, при цьому будівництво можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення, повідомляє LB.ua.

"Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?" - запитав президент. Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук йому пояснив, що переговори з бізнесом ведуться, але бізнес чекає формування нового уряду.

"Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт", - наголосив Зеленський.

Директор аеропорту Іван Далібожак зазначив, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги було розпочато в 2018 році. Вартість робіт - 128 млн гривень. Також, за його словами, є проєктна документація на перон і рульову доріжку. Далібожак наголосив, що з Черкас до Києва веде єдина дорога, тому також є необхідність і в авіасполученні.

Директор аеропорту зазначив, що до 1 грудня злітну смугу планують здати в експлуатацію.

"А техніка сьогодні з'явилася, чи була? Дуже багато областей, де техніка з'являється в день мого виїзду", - сказав Зеленський.