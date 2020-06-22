Зеленський хоче звільнити абітурієнтів із ОРДЛО від складання ЗНО для вступу

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя

Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до "вишів" без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Президент Володимир Зеленський ініціює внесення змін до закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Джерело: Офіс президента, повідомляє "Українська правда"

Деталі: Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до "вишів" без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ВНЗ безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Пряма мова Зеленського: "Це - частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти".

Нагадаємо, що ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов'язкової державної підсумкової атестації