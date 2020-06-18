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ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов'язкової державної підсумкової атестації

Метою і завданням ухвалення цього законопроекту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів і студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти
"Запропонована президентом України ініціатива в жодному разі не спрямована на скасування ЗНО, а лише передбачає можливість самостійно приймати рішення про проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання", - сказав Руслан Стефанчук.
ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов Фото: з вільних джерел

Верховна Рада ухвалила законопроект, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За відповідний законопроект №3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" проголосували за основу 356 народних депутатів.

"Установити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - ідеться в законопроекті.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, проект акта передбачає зміну норми закону України "Про освіту" щодо визначення Урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Метою і завданням ухвалення цього законопроекту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів і студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливити отримання ними у встановленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

"Запропонована президентом України ініціатива в жодному разі не спрямована на скасування ЗНО, а лише передбачає можливість самостійно приймати рішення про проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО залишається основною можливістю вступу до вищих навчальних закладів", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, який представляв законопроект на пленарному засіданні.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков за рішенням парламенту відразу підписав документ.

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18 06 2020 13:38
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