ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов'язкової державної підсумкової атестації
Верховна Рада ухвалила законопроект, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За відповідний законопроект №3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" проголосували за основу 356 народних депутатів.
"Установити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - ідеться в законопроекті.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, проект акта передбачає зміну норми закону України "Про освіту" щодо визначення Урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Метою і завданням ухвалення цього законопроекту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів і студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливити отримання ними у встановленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.
"Запропонована президентом України ініціатива в жодному разі не спрямована на скасування ЗНО, а лише передбачає можливість самостійно приймати рішення про проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО залишається основною можливістю вступу до вищих навчальних закладів", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, який представляв законопроект на пленарному засіданні.
У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков за рішенням парламенту відразу підписав документ.
Нагадаємо, що скасування ЗНО може створити корупційні ризики
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ
- ВІДЕО Очільниця МОН розповіла, чи згорнуть через карантин проєкт "Нова українська школа"
- ВІДЕО Мінера мосту Метро затримали
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі