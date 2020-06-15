Скасування ЗНО може створити корупційні ризики, - Міносвіти

Міністерство освіти закликало не скасовувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Як зазначили в МОН, його відміна може призвести до створення корупційних ризиків при вступі.

Про це повідомили у прес-службі Міносвіти, передає РБК - Україна.

У міністерстві зазначили, що готові провести незалежне оцінювання в безпечних умовах.

"МОН готове до проведення ЗНО в безпечних умовах і у відповідності з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України та епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО неприпустима, оскільки це єдиний об'єктивний інструмент оцінки та механізм прозорого вступу до вузу, а його відсутність створить значні корупційні ризики", - повідомили в міністерстві.

Як повідомили в Міносвіти, зараз йде підготовка до проведення сесії ЗНО в період з 25 червня по 17 липня. При цьому Міністерство охорони здоров'я готує параметри для проведення безпечного проведення ЗНО. Вони повинні бути затверджені 16 червня.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні. Крім того, іноземці не зможуть перетинати кордон без поліса страхування витрат на лікування COVID-19.