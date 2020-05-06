Зеленський і Меркель провели чергову телефонну розмову
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели у п'ятницю чергову телефонну розмову, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, не повідомивши її обставин і теми, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .
"Щойно відбулася телефонна розмова президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав Мельник у своєму мікроблозі у Twitter у п'ятницю.
Дипломат зазначив, що це вже одинадцята бесіда двох лідерів упродовж першого року президентства Зеленського. "З жодним іншим главою іноземної держави керівник уряду Німеччини так часто не спілкувалася!" ,- наголосив Мельник.
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