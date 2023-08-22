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ПОЛІТИКА

Зеленський і президент Молдови обговорили шляхи експорту зерна

22 серпня 2023, 17:21
Зеленський і президент Молдови обговорили шляхи експорту зерна
Джерело: president.gov.ua
Глави держав також торкнулися актуальних питань регіональної безпеки, у тому числі спільної протидії агресивній політиці Кремля та гібридному впливу рф.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Молдови Маєю Санду у межах участі в саміті Україна – Балкани в Афінах. 

Про це повідомилапресслужба Зеленського.

"Глави держав торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу. Сторони обговорили взаємодію двох країн у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування росією Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Президенти також зупинилися на важливому питанні інтеграції України та Молдови до Євросоюзу та спільних викликах на цьому шляху.

Зеленський і Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи в Києві 23 серпня.

Також Зеленський в Афінах провів зустрічі із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем і прем’єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

МолдоваСандузернова угодаЗеленський.

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