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Зеленський і Рютте обговорили підтримку України

05 серпня 2025, 21:55
Зеленський і Рютте обговорили підтримку України
Президент подякував за допомогу членів НАТО на закупівлю американської зброї.
Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Президент подякував партнерам за допомогу в придбання зброї.
 
Про це він написав у Telegram.
 
"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується", - зазначив Зеленський.
 
Глава держави додав, що Рютте розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи. 
 
Також Зеленський проінформував генсека альянсу про нові обстріли рф, ситуацію на фронті і потреби українського війська.
 
"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав глава держави.
 
Нагадаємо, що понад 500 мільйонів доларів виділили Швеція, Норвегія та Данія на закупівлю американського озброєння для України.
 
війна в Україніросія окупантиМарк Рюттедопомога Україні

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