ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський і Сі Цзіньпін домовились укласти угоду про безвіз
"Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення
Фото: ОП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення", - ідеться в повідомленні.
Також обговорювалися питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Президент подякував голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну. "Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - заявив він.
Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.
"Китай - торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів", - заявив Зеленський. Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.
Президент наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Як зазначається, Сі Цзіньпін відзначив важливість президентського проєкту "Велике будівництво" й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.
Очільники держав також обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.
Крім того, Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Своєю чергою Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Лідери двох держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
Нагадаємо, що 6 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду, яка передбачає розширення співробітництва, сприяння співпраці між Україною і Китаєм із метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.
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