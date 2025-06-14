Зеленський і Трамп не зустрінуться на саміті НАТО через ризик публічної сварки
Під час саміту НАТО в Гаазі, що пройде в кінці червня, організатори планують протокол, аби не допустити конфліктів президента США Дональда Трампа з іншими лідерами.
Про це повідомляє газета The Telegraph.
Зв'язок між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським буде обмежений на тлі ризик публічної сварки.
Крім того, не буде зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу Заходу Києву, чи "коаліції охочих" – англо-французької ініціативи щодо контролю за припиненням вогню.
Cаміт НАТО відбудеться 24–25 червня 2025 року у конференц-центрі World Forum в Гаазі.
Він вперше пройде у Нідерландах та вперше пройде під головуванням нового генерального секретаря Марка Рютте.
Він очолив НАТО у критичний момент війни. Сталося це 1 жовтня минулого року.