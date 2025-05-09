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ПОЛІТИКА

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

09 травня 2025, 08:36
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
skrin
Український та американський президенти погодили подальші контакти.

Увечері 8 травня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Говорили про День перемоги над нацизмом у Європі, привітали ратифікацію угоди про економічне партнерство, а також кроки до миру.

Про це написав український президент.

Лідери держав обговорили конкретні кроки, які можна зробити заради миру. Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на фронті, а ще наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню.

"Ми очікуємо від росії на згоду з цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", — додав Зеленський.

Натомість Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення російсько-української війни й готовий допомогти в цьому. Він підтримує необхідність припинення вогню.

Український та американський президенти погодили подальші контакти.

Трамп після розмови з президентом України заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти росії.

війнаДональд Трамппереговориперемир'яВолодимир Зеленський

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