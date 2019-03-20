Зеленський каже, що готовий був поступитися Вакарчуку на виборах
"Я і ще один музикант, всі ми продемонстрували бажання щось зробити, піти в політику. Якби Слава був, я б поступився йому. Будь ласка, якщо ти віриш, якщо відчуваєш в собі сили, тобі не слабо - давай, ми підтримаємо рейтингами, людьми, ідеями", - сказав він 18 березня на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.
Зеленський підкреслив, що в суспільстві існує величезний запит на зміни.
Влітку 2018 року тоді ще шоумен Зеленський зняв відеозвернення до Вакарчуку з натяком на те, щоб разом піти на вибори.
"Слава, ну що. Ти" так "або" ні"? Тому що якщо ти залізно" так "або точно" ні ", - ну тоді і я", - сказав тоді Зеленський.
Однак в результаті Вакарчук не пішов на вибори, а Зеленський балотується.
Вакарчук в 2018 році розглядався соціологами одним з найбільш рейтингових кандидатів в Президенти.
Музикант виступав на важливих суспільних заходах, таких як форум YES Віктора Пінчука, на одних майданчиках з іншими кандидатами, але сам так чітко і не заявляв про своє політичне майбутнє і в підсумку на став балотуватися.
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