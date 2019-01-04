Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський каже, що "не воюватиме" з невдоволеними і не збиратиме Майдан

"Я воювати з суспільством не буду"
Кандидат на пост Президента Володимир Зеленський заявив, що не воюватиме з людьми, якщо вони вийдуть протестувати проти нього у разі його перемоги на виборах.
Зеленський каже, що "не воюватиме" з невдоволеними і не збиратиме Майдан Фото:Укрінформ

Про це він сказав на брифінгу у своєму штабі в неділю, відповідаючи на запитання, що він робитиме, якщо стане Президентом, а якась частина суспільства протестуватиме проти цього, повідомляє "Укрінформ".

"Я воювати з суспільством не буду. Я збирати намети і Майдани, щоб захищати свою персону, якщо українці проти мене, не буду, бо життя найголовніше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2019 00:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.