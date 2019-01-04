ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат на пост Президента Володимир Зеленський заявив, що не воюватиме з людьми, якщо вони вийдуть протестувати проти нього у разі його перемоги на виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський каже, що "не воюватиме" з невдоволеними і не збиратиме Майдан
"Я воювати з суспільством не буду"
Фото:Укрінформ
Про це він сказав на брифінгу у своєму штабі в неділю, відповідаючи на запитання, що він робитиме, якщо стане Президентом, а якась частина суспільства протестуватиме проти цього, повідомляє "Укрінформ".
"Я воювати з суспільством не буду. Я збирати намети і Майдани, щоб захищати свою персону, якщо українці проти мене, не буду, бо життя найголовніше", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".
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