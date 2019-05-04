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Зеленський каже, що з датою аналізів "стався казус"

"Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника"
У клініці "Євролаб", де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, кажуть, що у результатах помилково вказали невірну дату забору крові.
Зеленський каже, що з датою аналізів "стався казус" Фото: соцмережі

Відповідну заяву медзаклад оприлюднив у Facebook, повідомляє УП.

Сам кандидат перепостив запис, додавши: "У нашій історії з аналізами стався казус".

В "Євролабі" кажуть, що після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу.

"Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника", – кажуть у клініці.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число.

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05 04 2019 17:49
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