Зеленський каже, що з датою аналізів "стався казус"

У клініці "Євролаб", де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, кажуть, що у результатах помилково вказали невірну дату забору крові.

Відповідну заяву медзаклад оприлюднив у Facebook, повідомляє УП.

Сам кандидат перепостив запис, додавши: "У нашій історії з аналізами стався казус".

В "Євролабі" кажуть, що після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу.

"Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника", – кажуть у клініці.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число.