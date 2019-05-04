Зеленський показав результати своїх аналізів: наркотиків не виявили

Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число.

Відповідний документ Зеленський опублікував у Facebook.

"У досліджуваній пробі периферичної крові наркотичних речовин не виявлено. Підтверджено повторним дослідженням", - йдеться у висновку.

Наразі в документі вказано, що матеріал Зеленського взяли 5 квітня, але в першому варіанті було 2 квітня.

В історії редагувань можна побачити, що в своєму пості Зеленський змінив одну фотографію.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.