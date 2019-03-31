Зеленський: Коли у "старичків" не складається з рейтингами – починається протистояння
"В Україні демократія. Блін, як це офігенно: жити в Україні й відчувати – я перепрошую, що я переходжу (на українську) – що це є в Україні. Це круто", – сказав Зеленський на камеру, повідомляє УП з посиланням на "Дождь".
Із приводу молодчиків під Центральною виборчою комісією він сказав, що йому треба глибше розібратися з цим.
"Насправді нічого не змінилося: всі "старички", щойно щось у них не складається з рейтингами – відразу починається якесь протистояння. Що можу сказати: старі методи. Тому й не хочеться з ними... чесно кажучи, бачити усіх цих людей у майбутньому нашої країни (не хочеться – ред.)", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.
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