Зеленський: Коли у "старичків" не складається з рейтингами – починається протистояння

"В Україні демократія. Блін, як це офігенно: жити в Україні й відчувати – я перепрошую, що я переходжу (на українську) – що це є в Україні"

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив, що політики старого зразка використовують старі методи боротьби – і тому він не хоче мати з ними справу.

"В Україні демократія. Блін, як це офігенно: жити в Україні й відчувати – я перепрошую, що я переходжу (на українську) – що це є в Україні. Це круто", – сказав Зеленський на камеру, повідомляє УП з посиланням на "Дождь".

Із приводу молодчиків під Центральною виборчою комісією він сказав, що йому треба глибше розібратися з цим.

"Насправді нічого не змінилося: всі "старички", щойно щось у них не складається з рейтингами – відразу починається якесь протистояння. Що можу сказати: старі методи. Тому й не хочеться з ними... чесно кажучи, бачити усіх цих людей у майбутньому нашої країни (не хочеться – ред.)", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.